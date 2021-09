Důchodový zákon potřebuje kvůli záchranářům změny

Od ledna by si měli penzisté polepšit v průměru zhruba o osm stovek. Od dalšího roku se pak dále zvýší penze ženám, které vychovaly jedno či více dětí. Za každé z nich by měly dostávat pět set korun měsíčně. Vyplývá to z novely zákona o důchodovém pojištění, který Senát poslal k podpisu prezidentovi.