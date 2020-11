Drastické zdanění Sportky nemá podporu

„Osobně se to rozhodně nechystám podpořit, je to dost přehnané, i když k balíčku se bude ještě radit klub,“ řekl Právu Jiří Dolejš (KSČM). Návrh nepodpoří ani vládní sociální demokraté, ani opoziční občanští demokraté. „Budeme hlasovat proti,“ sdělil Právu šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, zatímco předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka potvrdil, že sociální demokracie nepřijme ani jednu z celkem tří navrhovaných daňových úprav u hazardu, tedy ani vyšší zdanění loterií, ani binga a živých her, ani kurzových sázek.