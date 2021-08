Drahé léky na covid leží ve skladech

Teprve po nátlaku veřejnosti a některých médií, především Práva a Novinek.cz, byla kritéria postupně zmírňována, až na současné prakticky jediné – věk 65 plus. Ale i to je v současné situaci, kdy je těchto léků doslova přebytek, zbytečně omezující.

„V tuto chvíli máme na skladě 4853 dávek. Vynásobíme-li to cenou za dávku, která činí 65 tisíc korun, máme uloženo v těchto lécích 315,5 milionu korun. S nákupem, který zajistil stát, nám vypomohly pojišťovny částkou 100 milionů korun, kterou musíme do konce roku vrátit. Ani zbývající částka samozřejmě není v rozpočtu nemocnice zanedbatelná. Doufáme, že nás v tom stát nenechá. Byť samozřejmě nikdo neví, co přijde na podzim. Nakoupený regeneron má dobu trvanlivosti do roku 2023,“ řekla redakci mluvčí FN Brno, která je distributorem léků.