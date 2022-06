Dopravní podnik vypsal zakázku na další úsek trasy metra D za 25 miliard

V rámci další etapy by měly být postaveny stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory, mezistaniční tunely, technologické tunely a zároveň i systém napájení pro úsek mezi Pankrácí a Olbrachtovou, který se již staví. Ze stanice Pankrác bude přestup na trasu C.

Úsek o délce 3,3 kilometru bude mít dvě hloubené stanice (Nádraží Krč, Nemocnice Krč), zatímco stanice Nové Dvory bude ražená. V této stanici budou obratové koleje a bude tam založena případná odbočka pro metro do Modřan. Trase D by z Nových Dvorů měla pokračovat do Písnice.

„První nabídky zájemců na tendr na samotnou stavbu očekáváme na začátku letošního září a pevně věříme, že do konce letošního roku budeme znát i vítěze, pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace,” uvedl šéf DPP Petr Witowski, podle něhož by stavba měla trvat šest let. Z Pankráce do Nových Dvorů by se měli cestující svést v roce 2029.