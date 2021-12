Dopisový maraton na podporu disidentů. Zapojit se může každý

Jak uvedla Šárka Sladká z Amnesty International, jedná se o největší dopisovou akci na světě, jejímž principem je vytvořit tlak na státy, které porušují lidská práva, a to prostřednictvím ručně psaných dopisů, které zaplaví kanceláře prezidentů, ministrů a dalších mocných lidí, kteří mají potenciál změnit situaci k lepšímu.

„Je možné posílat i tzv. solidární dopisy vězněným lidem, je to taková morální vzpruha a nějaký signál, že na daného vězně myslí celý svět a tyto dopisy mají potenciál změnit situaci vězněných k lepšímu, protože když do vězení začne přicházet stovky tisíc dopisů, tak vedení věznice a dozorci to nemohou ignorovat a nemohou si dovolit toho vězně např. mučit a zlepšují se vězeňské podmínky,“ dodala.