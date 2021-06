Dolní Bojanovice sčítají škody po bouřce. Obec přikrylo bahno

Přívalová vlna vtrhla do obce v pondělí večer. „Hasiči jeli čerpat vodu ze zatopených sklepů, garáží a domů,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

„Bouřka přišla ve dvou vlnách. Ulicemi teklo tři čtvrtě metru vody, dokonce vybřežil i potok Prušánka, voda z něj se rozlila do okolí a zaplavovala domy a sklepy. Do pěti ráno u nás bylo dvacet jednotek hasičů, kolem osmdesáti chlapů v hasičském odvedlo spoustu práce. Moc bych jim chtěla poděkovat,“ řekla v úterý starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová (KDU-ČSL).

„Zaplavilo nám to sklep úřadu a nějaké obecní objekty. Větší škoda ale je u lidí, schytala to spousta domů, především v ulicích Hlavní, Dlouhá, Vídeňská a ve vinných sklepech. Máme strach, že se některé sklepy zbortí. Na jednom bytovém domě musí být nová střecha, jinde mají zničená střešní okna. Takové kroupy jsem ještě neviděla,“ dodala starostka.

Obří kroupy poškodily mnoho aut a taky skleněnou střechu verandy domu Komosných, kteří slyšeli rány do tabulí. „Poškození jsme si ani nevšimli. Když se ulicí hnala voda, drželi jsme vrata domu, aby nám je nevytlačila. Co voda zmizela, uklízíme,“ uvedla Marie Komosná.

Povodňová vlna, ženoucí se ulicí, s sebou brala auta. „Měli jsme v přímém přenosu, jak se utopila auta, jela po ulici Hlavní a zůstala stát. Nešlo to. Až opadla voda, odtahovali jsme je traktorem,“ řekla starostka. „My jsme tu už vodu v ulici několikrát zažili, ale takovou nikdy,“ říká Komosná. „Máme kousek nad obcí meteostanici. Ta ukázala celkový úhrn srážek 176,7 milimetru. Pokud údaje nezkreslilo krupobití, tak je to opravdu hodně,“ uvedl Salajka.

Jen oči k pláči zbyly dalšímu vinaři. Štěpán Červenka má výsledek své práce utopený ve vodě a bahně. V jeho případě tak možná nemuselo být. Stavba nové cyklostezky zvedla úroveň vozovky nad vchod do jeho sklepa. Není divu, že jej pak příval zaplavil. „Na výšku tam byl tak metr vody, plavou sudy i nerezové nádoby. Mám podemleté schodiště, prasklou zeď. Musím to vyklidit, nechat vyschnout a pak uvidíme. Víno ve skle je snad v pořádku, co v sudech, netuším,“ řekl vinař.