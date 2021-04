Do testování dětí se ve školách a školkách zapojili učitelé i rodiče

V pražské Základní škole Métis testovali v pondělí děti v tělocvičnách. Podle ředitelky Veroniky Patrasové si přitom mohou přinést i vlastní antigenní testy. „Mohou si přinést svůj test a provést ho tady. Ty děti, které už prodělali onemocnění covid-19, tak si přinesou potvrzení. Potvrzení mohou přinést také v případě, že byli testování v nějakém zdravotnickém zařízení,” uvedla.

V případě, že někteří rodiče odmítnou nechat své dítě pravidelně testovat, zůstává doma a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. „Škola mu může poskytovat nějaké podpůrné možnosti, aby studovalo doma samo,” uvedla ředitelka.

Podle ní je však návrat dětí do škol důležitý nejen kvůli samotné výuce, „Kromě toho, že se děti potřebují vzdělávat, tak potřebují také sociální kontakt, což je u dětí snad zásadnější problém, než že něco tak perfektně nezvládnou z učiva,” doplnila ředitelka.

Testování provázela nervozita

I v Základní škole Mozartova v Olomouci testovali děti v tělocvičnách. „Doma mi to maminka říkala, co mě čeká, s paní učitelkou to bylo zajímavé, ale trošku mě to lechtalo. Moc jsem se těšil do školy,” řekl po absolvováni testu prvňáček Václav. U stolečků s ním v té chvíli sedělo několik desítek dalších spolužáků, i oni na svém místě vyčkávali, než se ukáže kýžená jedna čárka a poté místo přepustili dalším nedočkavcům u dveří.

Fakultní základní škole Stupkova v Olomouci probíhalo v pondělí testování žáků ve třídách Video: Miloslav Hradil, Právo

S testováním dětem pomáhali jejich učitelé. „Ten průběh jim vyprávím jako pohádku, místo slov jako vezmi pipetu a podobně. Takže u toho kvedláme, vaříme, ždímáme prádlo, aby to ti nejmenší zvládli,” řekla učitelka Ivana Weissová. Podotkla, že děti jsou při testování v napětí. „Třeba tady Vašík od toho oči neodtrhne, možná se mu to tak zalíbí a budou se na čtvrtek těšit,” doplnila pedagožka. Neskrývala přitom dojetí, že se děti do školy opět vracejí.

Žáci prvního stupně ZŠ Mezi školami v Praze v doprovodu rodičů přicházejí na antigenní test. Foto: Michal Kamaryt, ČTK

V nedaleké Základní škole Stupkova se testování odehrávalo ve třídách, i tam nejmenším školáčkům pomáhaly třídní učitelky při testování pomocí básniček. „Jedna dva tři čtyři pět, cos to, Janku, cos to sněd,” pomáhala při procesu v 1.A třídní učitelka.

Místo držáků na zkumavky děti použily obrácené kostičky na lego. Podle ředitele školy Pavla Hofírka totiž antigenní testy Sinclean, které kraj obdržel, provází řada technických potíží. „V jedné sadě máme 20 zkumavek, ale pouze deset držáčků, využíváme proto kostičky lega,” podotkl ředitel. Poukázal i na to, že nejmenší děti mají problémy s otvíráním lahviček i s dávkováním počtu kapek.

Testování v Základní škola Nádražní v Ostravě Video: Aleš Honus, Právo

Samotní pedagogové zamířili do škol časně ráno, na Mozartově škole se učitelé začali testovat už v 05:30. Do školy po nich postupně zamířilo 140 dětí. „Máme radost, že nám rodiče věří a děti nám do škol posílají,” řekl ředitel školy Zbyněk Kundrum. Také na Základní škole Stupkova, kam zamířilo 170 dětí, odmítli do školy děti poslat rodiče jen v jednotkách případů. V takových případech se děti připojily do on-line výuky v sousední třídě, doplnil ředitel Pavel Hofírek.

V plzeňské 90. mateřské škole se děti testují hned při příchodu do areálu, u stolků ve vstupní chodbě. Foto: Ivan Blažek, Právo

V 90. mateřské škole na plzeňském sídlišti Bolevec v pondělí počítali s návratem zhruba sedmdesáti dětí. „Jsou to takřka všichni předškoláci a k tomu děti rodičů z integrovaných záchranných sborů,“ řekl Právu Kristýna Bílková z vedení školky. U stolků ve vstupní chodbě si děti za pomoci rodičů provedou test, za pár minut je hotovo.

„Pro případnou izolaci máme vyhrazený prostor v provozní budově, ale nepředpokládáme, že ji využijeme, I kdyby test vyšel pozitivní, rodič si dítě hned odvede,“ vysvětlila Bílková.

Testování ve školách budou děti absolvovat dvakrát týdně Foto: Petr Hloušek, Právo

Do lavic se od pondělí vrátili žáci prvního stupně základních škol, ve škole se většina tříd bude střídat po týdnu. K prezenční výuce se vrátili také speciální školy a pro předškoláky i školky. Podmínkou prezenční výuky bude pravidelné testování. Žáci i pracovníci škol budou muset dvakrát týdně absolvovat antigenní test.