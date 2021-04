Do školy nešla. Rodiče nechtějí testy ani roušky

Její starší dcerka Sára má jít do školy při rotační výuce příští týden. Spíš však zůstane doma, stejně jako Viktorka. Ta navštěvuje malotřídní základní školu. Její rodiče jsou s učitelkou domluveni na tom, že jí bude posílat úkoly, jako kdyby byla nemocná. „Jednou denně přes aplikaci WhatsApp,“ podotkla maminka.

Rodiče jsou rozhodnutí, že do školy se jejich dcery nevrátí, dokud nepomine povinné testování. „Chceme školu bez podmínek, bez testů a roušek. Už jsme kvůli tomu spolu s dalšími rodiči třikrát demonstrovali a absolvovali dvě protestní automobilové Jízdy za svobodu,“ podotkla maminka.

Do škol poslala v pondělí vysvětlení, proč se dcerky nevrátí po skončení nouzového stavu do tříd.

Do testování dětí se ve školách a školkách zapojili učitelé i rodiče

„Před rokem jsem si myslela, že jde skutečně o zdravotní riziko. Všichni jsme se báli, nosili roušky i v lese. Teď vím, že jde bohužel o politiku a zotročení společnosti. Děti už nikdy nebudou jako dřív, nebudou se moci scházet v kroužcích, na táborech, na hřišti. Stačí se podívat z okna. Já se snažím je brát co nejvíce ven. I se venku učíme, chodíme do lesa a nikdo mi nezakáže jít tam, kde nám je dobře,“ sděluje svůj názor paní Radka.

Do malotřídní školy, kde je přihlášeno ve dvou třídách celkem 37 dětí, nenastoupily v pondělí kvůli nesouhlasu s testováním celkem tři z nich, plus dva nemocní žáci.

Ředitelka školy v tom však nevidí problém. „Je to právo každého rodiče. Jsou omluveni a budeme jim pravidelně zasílat vše, jak bude třeba,“ potvrdila Právu ředitelka školy Lenka Vavrušová. Dodala, že testování dětí v pondělí ráno dopadlo bez komplikací.

„Testy jsme zvládli, nebyl nikdo pozitivní. Dětem přišlo s testy pomoci patnáct rodičů. Jeden žák mi dokonce řekl, že testování bylo to nejlepší z první školní hodiny. Bral to tak, že je to chemický pokus. Děti z toho měly srandu,“ pousmála se ředitelka.