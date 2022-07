Do Senátu chce herec, kardiochirurg i expremiér

Poslední šanci podat přihlášku do voleb měli v úterý i kandidáti do Senátu. Přihlásilo se asi 180 kandidátů, méně než před šesti lety. Oficiální seznam zatím úřady nechtějí zveřejnit. Prověřují, zda jsou splněny všechny náležitosti pro registraci. Definitivně jasno o registraci by mělo být 5. srpna.