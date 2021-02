Do přetížené chebské nemocnice nastoupí dva vojenští lékaři

„Mělo by se jednat o vojenské lékaře,“ uvedl Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, pod kterou spadají nemocnice v Karlových Varech a v Chebu. „Měli by v chebské nemocnici zůstat do konce února a pak se podle aktuální situace uvidí, protože je možné prodloužení tohoto mandátu, pokud to bude potřeba,“ pokračoval mluvčí. „Každá pomoc dobrá, ale samozřejmě by bylo lepší, kdyby přišli původně přislíbení tři lékaři. I toto je významná pomoc,“ dodal Podracký.