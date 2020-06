Do pohraničí se vracejí němečtí zákazníci

Lidé z Německa jezdí do Ústeckého kraje za nákupy, do restaurací nebo na jednodenní výlety. Pro nákupy, ale i cesty za zubařem nebo ke kadeřníkovi využívají Sasové často obec Petrovice ležící přímo na hranicích.

Mezi Českem a Saskem jsou hranice bez omezení otevřené od poledne minulého pátku. „Byla jsem shodou okolností v půl jedné v dolní části obce a musím říct, že se to sem začalo normálně valit. Auta údajně čekala, až se otevřou hranice a budou moct projet. Opravdu tady byl provoz z hodiny na hodinu velký,“ řekla Kortanová.

Řada německých aut se vydala do Česka přes Petrovice i v pondělí ráno, provoz opačným směrem byl o hodně slabší. Auta s německou poznávací značkou tak v pondělí stála u obchodů s potravinami, na benzinových stanicích, před kadeřnictvím i zubní ordinací. „Jsem moc rád, že jsou hranice otevřené, i u nás jsou pendleři, kteří pracují v Česku, a turismus je i pro nás důležitý,“ řekl starosta saského města Bad Gottleuba-Berggießhübel Christian Walter.

Roční výnos z cestovního ruchu v Ústeckém kraji je zhruba 60 miliard korun. Ekonomický dopad protikoronavirových opatření na něj tak bude obrovský. „Některé podniky, restaurace, kde tvoří přes 60 procent zákazníků hosté z Německa, se propadly s tržbami na nulu. V Českém Švýcarsku činí propad u podnikatelů odhadem 1,2 miliardy korun od vyhlášení pandemie do konce května,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš (ČSSD).

Na drobné investice by v příštím roce mohli podnikatelé požádat o dotaci z Ústeckého kraje. V návrhu rozpočtu na příští rok je na to vyčleněno 10 milionů korun. „Snažíme se marketinkově nastartovat turismus v příhraničí. Tvoří se to ale složitě, protože i kraje zápasí s nedostatkem finančních prostředků stejně jako obce,“ doplnil Matouš.