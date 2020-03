Zásilka z Číny dorazila: 2 miliony respirátorů, 12 milionu roušek

Zhruba o půl hodiny později dosedlo na letišti Václava Havla letadlo společnosti China Eastern se sedmi miliony roušek. Stejně jako velká část nákladu z letiště v Pardubicích budou převezeny do skladu v Opočínku na Pardubicku.

Kromě respirátorů a roušek letadlo přivezlo 200.000 rychlotestů, 120.000 ochranných obleků a 80.000 brýlí. Z letiště materiál odvezou nákladní vozidla hasičů do policejního skladu v blízkém Opočínku. Odtud jej hasiči budou rozvážet do distribučních center v jednotlivých krajích. Část bude směřovat i do páteřní sítě nemocnic a záchranné službě.