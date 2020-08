Do babyboxu v Praze 6 někdo odložil chlapečka

Do radničního babyboxu v Praze 6 v pondělí někdo odložil dítě. Chlapec u sebe neměl žádný dopis, jen modrou deku. ČTK to řekl mluvčí radnice Ondřej Šrámek. Je to páté dítě nalezené v bubenečském babyboxu od jeho zřízení v roce 2010. V Česku bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2008 odloženo už 210 dětí, za letošní rok jedenáct.