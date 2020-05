Dneska mě to baví. Jako vy bych lidi oblbovat nedokázal, řekl Babiš poslancům

Premiér Andrej Babiš nechodí do Sněmovny často. Sám to přiznává a tvrdí, že je to zbytečné. Ovšem v úterý se nechal slyšet, že právě dnes ho jednání baví. Reagoval tak na debatu o vyplácení kompenzačního bonusu pro OSVČ i malá eseróčka. Opozici vadí, že podle vládního návrhu se na něm mají podílet i obce a kraje a peníze jim pak budou chybět.