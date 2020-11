Dnes do školy, zítra doma, v pátek do školy. Vládní podmínky komplikují návrat maturantů

„Abychom dodrželi požadavek homogenních tříd, sáhli jsme k tomu, že jsme děti pozvali do školy pouze na ty předměty, kde to je možné. Všechny ostatní, to znamená především všechny volitelné předměty, zůstávají stále na distančním vzdělávání,“ vysvětluje opatření ředitel školy Jaroslav Mervínský.

Aby nemuseli žáci chodit domů a zpátky do školy několikrát denně, upravila škola rozvrh tak, aby bylo možné učit všechny předměty prezenčně v jeden den a všechny ostatní druhý den.

„V praxi to vypadá tak, že dnes jsou tady ve škole, zítra by měli mít volitelné předměty distančně, v pátek budou ve škole zase na předmětech, které je možné učit, protože jsou homogenní třídy, no a v pondělí předpokládáme, že už se vrátíme ke standardnímu rozvrhu,“ vysvětluje ředitel.

Mezi hygienická opatření ve školách patří nošení roušek, povinná dezinfekce rukou i časté větrání oken. Foto: Novinky

Právě od pondělí by totiž mohla Česká republika přejít do 3. stupně protiepidemického systému PES, ve kterém již nebude povinnost homogenních tříd platit. Od pondělí 30. listopadu by se zároveň měli do škol vrátit všichni žáci základních škol a začít by měla také turnusová výuka pro střední školy.

„Podle mě je to k ničemu. Kdyby se ještě chvíli počkalo do příštího týdne a otevřelo se to i s volitelnými semináři, tak super. Nebo se to otevřelo rovnou se semináři. Nebo se školy nezavíraly vůbec, to by bylo úplně nejlepší,“ říká do ankety jeden z maturantů gymnázia.

I podle ředitele gymnázia se daly podmínky nástupu maturantů do škol vyřešit lépe. „Těch variant bylo pochopitelně víc, tohle opatření nám úplně smysluplné nepřipadá, ale jsme rádi, že jsou děti zpátky, protože ta distanční výuka je velmi problematická a maturanti by měli být ve škole co nejvíc,“ říká Mervínský.

Prezenční výuku mají maturnati pouze některé dny. Foto: Novinky

V první a druhé vlně totiž přišli žáci celkem o čtyři a půl měsíce prezenční výuky, tedy téměř polovinu celého školního roku. „Bezpochyby se to podepíše na tom, jakým způsobem se budou muset připravovat. Budou muset přidat a víc se snažit. Pro ně i pro nás to bude velmi náročné,“ dodává.