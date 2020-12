Díky OSN zlevní léčebné konopí i v Česku

„Na čtyřce byl seznam látek, které nemají léčebné použití. A když je chtěla ČR léčebně použít, tak na to musela mít státní agenturu, která vše monitorovala. Pokud by se změnily zákony, tak farmaceutické firmy a výrobci, které konopí zpracovávají, by po změně zákona už nepotřebovali státní agenturu, která jejich výrobky vykupuje a přeprodává. Nyní to dělá jedna licencovaná firma,“ řekl Právu Vobořil.

Změna legislativy by podle něj mohla otevřít trh s léčebným konopím. „Z konopí by se pak stala běžná komodita v oblasti léčiv. A přípravky, které jsou nyní na trhu, by byly nejen dostupnější, ale také by jednoznačně zlevnily a rozhýbal by se i obchod se zahraničím,“ uvedl.