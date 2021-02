Díky očkování už zase normálně žijeme, pochvalují si v senioři v pražském domově

Na covid se připravovali už od raných případů přesně před rokem. „Opatření byla poměrně dost razantní, protože jsme museli ochránit naše seniory a potažmo i zaměstnance. Už v únoru jsme začali nosit respirátory, snažili jsme se to opravdu ochránit, co to šlo. Omezili jsme styky, začalo se jíst postupně na pokojích, jídelna se zavřela, aby tam nebyla veliká kumulace lidí najednou a začala se dodržovat velice přísná hygienická opatření. Co se týče úklidu, povrchů, pokojů, toalet, všechno se navyšovalo až třikrát tolik, než bylo za normálního běžného režimu,“ popisuje zástupkyně ředitelky Iva Vyšatová.

„Klienti jsou rádi a je rád i personál, protože je to takové veselejší. Už to trvalo strašně dlouho, bylo to takové smutné, ponuré, nikdo jste nikoho nepotkali a my na to nejsme zvyklí, tady se prostě žilo, tady se sedává na chodbách, povídá, různě to proudí a to nebylo a nám to snad asi chybělo jako zaměstnancům nejvíc,“ usmívá se zástupkyně ředitelky Iva Vyšatová.