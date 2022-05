Dětský sbor nazpíval česko-ukrajinské pohádky

V centru projektu je kniha Březinových pohádek. České texty plné tradičních strašidel už přeložila do ukrajinštiny studentka Karlovy univerzity Kateryna Platonova, která díky tomu, že se může ponořit do světa draků a princezen, kde dobro vždy vítězí nad zlem, aspoň na chvíli zapomíná na obavy o osud své rodiny na Ukrajině.

„Když jsem viděl, že se kniha překlopila i do audiopodoby, řekl jsem si, že by to chtělo ještě hudbu. Ta totiž budí nejvíc emocí. A tak vznikla pohádková písnička,“ popsal Právu Březina.

„Oslovil jsem ji, zda by něco takového nebylo možné. A ona mi řekla, že práce na takové písni je přesně něco pro Lukáše Hurníka. Že pokud on napíše hudbu, ona to s dětmi natočí. A do třech týdnů bylo hotovo,“ kroutil hlavou Březina.