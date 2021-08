Dětská lékařka: Vážné komplikace po očkování mi nehlásili

Data ukazují, že zájem o očkování opadl. Vidíte to stejně?

Očkujeme vždycky v týdnu deset jedenáct lidí. Rodiny volají spíš jednotlivě a domlouvají se. Není už o to takový zájem, jako byl třeba na začátku prázdnin, kdy bylo před dovolenými a spustilo se očkování dětí 12 .

Co rodiče nejvíc zajímá? Chtějí poradit, než se rozhodnou?

Většina už je rozhodnutá a jen se ptá, kdy by mohli přijít. Jsou samozřejmě rodiče, kteří se třeba při preventivních prohlídkách ptají na náš názor. Vysvětlíme jim, oč jde, jakou máme vakcínu, a už se stalo, že se jich pár rozhodlo i na místě. To jsou třeba patnáctiletí sedm­náctiletí, kterým se blíží škola, budou dojíždět, eventuál­ně se vracejí do mimoškolních aktivit, a tak se rozhodnou naočkovat.

Rodiče se v poslední době zajímají, jaký to má význam. Že bychom ale nějak dlouho diskutovali, že někde na internetu něco četli, to se teď neděje.

Ozval se vám některý z rodičů kvůli nežádoucím účinkům, třeba i vážnějším?

Všechny na začátku poučíme. U nás v ordinaci podepisují informovaný souhlas, kde je to vyjmenované, a při očkování jim to i říkáme. Co jsem se ptala, tak je většinou bolí rameno, ale že by někdo volal s tím, že má velkou reakci a chtěl to konzultovat, to se mi zatím nestalo. A v očkovacím centru, kde se podávaly druhé dávky, lidé většinou říkali, že neměli nic nebo že je také bolelo rameno, byli unavení. Opravdu jsem nezaznamenala vážnější vedlejší účinky. A naočkovaní rodiče už vědí, co od toho čekat.

Je nutné, aby se očkovaly všechny děti? Někteří pediatři by raději postupovali individuálně. A nejlépe, kdyby se prvně doočkovali dospělí.

Očkování je dobrovolné a nemůžeme nutit ani dospívající, ani rodiče. Někdo má v rodinách s covidem velmi negativní zkušenost, na očkování čeká a chce ho.

Jiné rodiny naopak po prodělání covidu teď očkování nezvažují, protože se nemoci už tolik neobávají. Stejně tak jsou lékaři, kteří ještě očkovat nechtějí. Zvažují, jestli mají dostatek informací. Někomu nevyhovuje distribuce, kde nejmenší množství je padesát dávek, takže ne všichni se zapojí. Měli by ale vědět, kam poslat zájemce.

Kolik ordinací dětských lékařů se už zapojilo?

V tomto týdnu (rozhovor je z minulého týdne - pozn. red.) si vakcínu objednalo kolem 150 ordinací.

Zmínila jste, že některé odrazuje velké balení. Praktičtí lékaři mají online databázi s volnými vakcínami a nabízejí očkování i neregistrovaným pacientům. Bude u pediatrů něco podobného?

Dětští lékaři dostali informaci, že mají v případě potřeby možnost poslat zájemce do očkovacího centra. Každý ví, které je nejblíž. Nebo vědí, že mají možnost poslat děti ke kolegům.

Jsme ale teprve na začátku, ta síť se vytváří, kolegové se vracejí z dovolených. Naše okresní předsedkyně právě dává dohromady informace, abychom všichni věděli, kde se bude očkovat a kam děti případně poslat. Zatím není zájem enormní. Uvidíme, co udělá začátek školního roku, ale něco jako databáze volných vakcín bude.

Jak je to s dětmi po covidu? U těch se dá očekávat, že jsou chráněny, byť nevíme, jak moc ani jak dlouho.

Já bych vyčkala. Neočkovala bych je.

A jak dlouho? Těch 180 dnů od prodělání nemoci?

To určitě a možná i déle. Záleží také na místní situaci. Pokud se infekce masivně nešíří, dala bych v očkování přednost dětem, které o to mají zájem, které jsou rizikové, mají třeba v rodině někoho s chronickým onemocněním.

Od loňského října se po covidu objevilo u 201 dětí takzvané multisystémové zánětlivé onemocnění, které obvykle vyžaduje hospitalizaci. Setkala jste se s tím u svých dětských pacientů? Jak rizikové to může být?