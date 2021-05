Děti se mě ptají, jestli půjdu do vězení. Zhroutil se mi svět, říká Hamáček

„Začaly mi chodit stovky výhrůžných e-mailů. Řeší to policie. Tam jsou výhrůžky smrtí, zabitím, takže opravdu ta situace kolem mě je napjatá,“ řekl v pořadu Hamáček.

„Dopad na moje okolí je devastující. Děti se mně ptají, jestli půjdu do vězení, ptají se, jestli jsem něco provedl. Je to devastující, já to nikomu nepřeju,“ uvedl vicepremiér s tím, že 4. 5. (kdy vyšel článek na Seznamu) dostal „ránu mezi oči a víceméně se mi zhroutil svět“.