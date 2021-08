Děti dostaly oblečení i lego, dospělí psychologa

V průběhu tohoto týdne skončí desítkám afghánských spolupracovníků a jejich rodinám nařízená karanténa, do které museli po příletu do Česka minulý týden kvůli riziku nákazy nastoupit. Zemi narychlo opustili jen s tím nejnutnějším. Co chybělo, jim v Česku sehnali zástupci armády nebo charity. Zvláštní pozornost věnují dětem.