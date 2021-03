Blatný: Děti by se mohly vrátit do škol ve druhé polovině dubna

"Já vám v současné době neumím říct termín, kdy by došlo k tomu, že se začnou vracet děti do školy. Pravděpodobně to bude v průběhu druhé poloviny dubna," řekl ministr na otázku poslanců sněmovního zdravotního výboru, kdy se děti vrátí do škol.

Už v úterý ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že návrat do škol bude jedním z prvních opatření, které se uvolní. Primárně by se měli vrátit žáci první a druhé třídy a také děti do mateřských škol.

Do lavic by také co nejdříve měly usednout poslední ročníky základních a středních škol.

Blatný ve středu upozornil na to, že by se toto mohlo ještě měnit. Záleží na ministerstvu školství. Není totiž jasné, zda to bude mít za prioritu poslední ročníky, když se posouvaly termíny maturit a přijímacích zkoušek.

Žáci by se podle ministerstva měli jednou týdně testovat.