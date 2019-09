Deskové hry z Brna pro malé i velké dobývají svět

Vše začalo tím, že si mladý informatik v práci jednoho dne řekl, že takto se už živit nechce a bude se věnovat tomu, co jej baví celý život – vývoji nových deskových her. Na novinky z kreativní dílny jeho brněnského týmu nyní čekají tisíce fanoušků ze sedmdesáti zemí.

Dnes se již vývoji her, z nichž vytvoření jediné trvá i rok, věnuje šestičlenný vývojářský tým. Ten nejprve uvedl na trh karetní hru Space Race.

Hráč je v ní ředitelem vesmírné agentury a v sedmi kolech plní úkoly tak, aby byl schopen vyslat ke hvězdám družici, následně stále vyspělejší technologie a potom i astronauty. Jde o to, kdo dosáhne rychlejšího vývoje.

Dalším úspěchem byla hra Mozaikář, následně přejmenovaná na Project L. Jde o jednoduchou hru, v níž se skládají kostičky do formiček, které je nutno na co nejmenší počet tahů zaplnit. Je to taková obdoba hry Tetris. Od svého prvního uvedení na trh vyšly obě hry hned v několika vylepšených a rozšířených verzích, o které je mimořádný zájem.