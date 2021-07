Desítky milionů ze sbírek míří k adresátům

„První týden po katastrofě jsme vybrali 53 milionů, poslední dny se to drží okolo milionu korun za den. Je to dané tím, že se vybralo opravdu hodně peněz, hodně věcí se v těch obcích už udělalo, rodiny začínají dostávat finance ze sbírek, takže dárci už to mohou vnímat tak, že není potřeba dál přispívat,“ řekl Procházka.