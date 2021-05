Desetitisíce rizikových cizinců v Česku nemají na vakcínu nárok

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO ) ve čtvrtek ve sněmovním zdravotním výboru řekl, že se podmínky příští týden nastaví. Samoplátci by si vakcínu zřejmě mohli sami zaplatit. Kdy by s tím mohli začít, ale neupřesnil.

Podle Adama Andera z Kanceláře zdravotních pojišťoven se připravuje aktualizace registračního systému, která by tuto skupinu cizinců do systému zahrnula. Jak daleko přípravy jsou, ale resort ani přes opakovaný dotaz redakce neřekl.

Změnu systému vyhlíží také Ricardo se svou ženou, oba pocházejí z Brazílie a do Česka přišli za prací. „Mé ženě je 50 let, a je tedy ve věku, kdy by se mohla nechat naočkovat, ale nemůže. Pokusil jsem se ji zaregistrovat přes telefonní číslo 1221, dal jsem jim všechny potřebné informace včetně čísla zdravotního pojištění. Kvůli soukromému pojištění to ale nebylo umožněno,“ popsal Právu složitou situaci Brazilec.