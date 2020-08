Delegace na Tchaj-wan bude mít 90 členů. Poletí komerčním letadlem

Organizační výbor Senátu v úterý schválil cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Do země odletí 30. srpna komerčním letadlem. Vládní letka by musela přistát na Filipínách či v Thajsku, a tudíž by pak celá devadesátičlenná delegace musela do karantény. Kromě podnikatelů a senátorů poletí i žena zesnulého šéfa horní komory Jaroslava Kubery (ODS).