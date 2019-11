Děláte ze mě blba, nechte si ty kecy, pustil se Babiš do poslankyně Kovářové

Nechte si ty kecy o tom, že jsme jako ANO nedali peníze na školky, a nedělejte ze mě blba, pustil se premiér Andrej Babiš do poslankyně STAN Věry Kovářové. Ta se premiéra ptala na to, co udělá pro rodiče, kteří si stěžují na nedostatek míst ve školkách. Podle Babiše šly za vlády ANO na školky a školy miliardy korun.