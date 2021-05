Dehumanizace, Hřebejk tepal Pollerta za příspěvek o covidových úmrtích

„Nakonec se ukáže, že se vlastně nestalo skoro nic. Obecně vzato, ve světě, kde se naprosto neúnosně přemnožil jeden druh primátů, jemuž se podařilo už téměř dokonale zlikvidovat ostatní formy života, došlo k okrajovému snížení jeho populace – v této chvíli to jsou necelé tři promile,“ napsal na Twitteru.

Uživatel Lukáš Dušek se zase ptal lékaře, zda přistupuje s postojem „okrajové snížení“ ke všem svým pacientům. „A svým blízkým? Je to váš způsob vyrovnání se se smrtí? A za B, v jakém vztahu je postoj ,přemnožil se jeden druh primátů‘ k vašemu ,nadprůměrnému‘ počtu dětí,“ dotazoval se.

Naopak zastání se mu dostalo od člena ODS Václava Šimíčka, který vede stranickou buňku ve Štramberku. „Pozor, pozor, pane doktore, když jsem něco podobného napsal v zimě, dostal jsem od lepších lidí, co ,nejsou z levicové strany‘, přání smrti mým příbuzným... ale pravda někdy holt bolí,“ reagoval.

Není to však poprvé, co Pollert svými názory vyvolal na sociálních sítích pozdvižení. Například pro server Hlídací pes nedávno uvedl, že vystrašená společnost dělá nesmyslná a přehnaná rozhodnutí a lze s ní snadno manipulovat. „Dělám všechno pro to, aby společnost vystrašená nebyla, abychom se lépe zorientovali,“ řekl s odkazem na současná opatření.