Dávek Moderny dostane Česko v lednu mnohem méně, než počítalo

Do Česka do konce ledna přijde asi 20 000 dávek vakcíny Moderna, což představuje očkovací látku pro 10 000 lidí. Původně to mělo být 80 000 dávek. Látka by měla dorazit kolem 22. ledna. Serveru tn.cz to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Dodal, že dodávka ještě není jistá.