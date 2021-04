Daně zvyšovat nebudeme, slíbil Fiala při rozjezdu volební kampaně SPOLU

„Musíme zastavit šílený státní dluh a dostat zemi do rozumných rozpočtových kolejí. Garantujeme přitom, že uzdravení státních financí se nebude konat cestou zvyšování daní. Provedeme antibyrokratickou revoluci,“ uvedl.

V rámci programových priorit zmínil také digitalizaci státní správy, což by podle něj mělo snížit prostor pro korupci, a za významné označil i vzdělání. „Abychom se dostali mezi evropskou špičku, musíme dostat do školství více peněz. Chceme dosáhnout 5,2 procent HDP do roku 2030,“ dodal Fiala.