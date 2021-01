Další kraje začínají s očkováním proti koronaviru, zájem je veliký

Očkování se týká aktuálně pracovníků nemocnic a záchranné služby. V nemocnici Nové Město na Moravě by se mělo očkovat od pondělí, v pelhřimovské od úterý, v třebíčské od středy.

„Jediné, co je trošku v rozporu s politickými proklamacemi, že zrovna v první ampulce, kterou jsme načali, nebylo celých šest dávek, ale pět a něco. My jsme to čekali, tak jsme udělali speciální prostory a ampulky se budou využívat tak, že když tam bude šestá dávka, může se použít, a když tam nebude, nenastane výpadek,” řekl Velev. Očkuje se na dermatologickém oddělení.