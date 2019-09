Další hádka Maláčové a Schillerové na obzoru. Tentokrát o zálohované výživné

„Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem,“ stojí v programovém prohlášení ANO a ČSSD. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) má nyní připravený návrh na stole.

„Lidé by měli vědět, že když se dostanou do úzkých a dělají všechno správně, chodí do práce a vychovávají děti, tak stát zafunguje,“ hájí Maláčová.

V praxi by to mělo fungovat tak, že pokud jeden rodič dvakrát za sebou nezaplatí alimenty, rodič vychovávající dítě podá návrh na exekuci. Potom půjde na úřad práce, kde zažádá o zálohované výživné, a od státu by dostal plnou výši alimentů.

Peníze od neplatiče by poté vymáhal stát, což by mělo podle Maláčové zařídit ministerstvo spravedlnosti.

Zálohované výživné vyjde na 800 milionů

Podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí by to státní kasu vyšlo na 800 milionů korun ročně. Opatření, které by mělo platit od roku 2021, se týká zhruba 30 tisíc rodin.

„Vždy tady bude nějaké procento, kdy ten rodič na děti kašle a neplatí. Děti pak nemají šanci na vzdělávání, na kroužky. Je to investice do toho, abychom tady neměli další generaci zhrzených občanů, kteří nevěří v právní stát,“ řekla Novinkám ministryně práce a sociálních věcí.

Maláčová chce, aby její návrh podpořilo hnutí ANO na jednání koaliční rady 2. října. „Na koaliční radě na jaře byla dohoda. Slíbili, že to podpoří. Předpokládám, že slovo koaličního partnera platí,“ zdůraznila Maláčová.

Nejdřív chceme analýzu, říká Schillerová

Ministryně Schillerová je však k návrhu Maláčové skeptická. „Na koaliční radě jsme se ale také dohodli, že příslušný návrh zákona bude navazovat na balíček opatření ke zvýšení efektivity vymáhání výživného zpracovaný ministerstvem spravedlnosti. Teprve po vyhodnocení těchto opatření bude možné diskutovat dále. Takovou analýzu zatím nemáme,“ sdělila Novinkám Schillerová.

Maláčová na to opáčila, že ANO už mohlo dávno něco udělat. „Hnutí ANO říká, že je potřeba lépe vymáhat, ale ten resort mají šest let,“ podotkla.

Dodala, že variantou, jak by stát peníze získal zpět, jsou veřejně prospěšné práce. „Vím, že právníkům z toho vstávají vlasy na hlavě, ale já si za tím stojím. Pojďme neplatiče dostat na veřejně prospěšné práce, aby se nemohli vymlouvat. Neplatiči by neměli chodit do vězení, vždyť je pak ještě živíme,“ míní Maláčová.

Alimenty minimálně ve výši tisíc korun

Uzákonit by chtěla také minimální výši výživného. V současnosti výši alimentů stanovuje soud, který přihlíží k výši platu rodiče. Někteří tak platí třeba 500 korun.

Maláčová by chtěla, aby se minimální výše výživného uzákonila na tisícovce. „Minimální výživné by měla být tisícovka, to je minimum, tím by se musely řídit soudy,“ konstatovala. Ani na to se však Schillerová netváří.