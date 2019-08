D1 na Vysočině se v noci opakovaně uzavře kvůli stavbě mostu

Provoz na dálnici D1 u Humpolce bude v noci na úterý opakovaně přerušen kvůli budování nosníků nového mostu. Uzavírky by měly trvat 20 až 40 minut a v případě delší uzavírky budou auta prvních 30 minut odkláněna na objízdné trasy. Omezení začne ve 22 hodin a podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla by mělo skončit do úterních 6:00.