Čunek podá trestní oznámení na hejtmana Holiše

Řeší to nyní právník, trestní oznámení bude podáno, řekl Čunek. Stavbu nemocnice v minulém volebním období prosazoval a uváděl, že by stála osm miliard korun.

Podle Holiše by to však bylo 15 miliard korun a není reálné, aby kraj měl v příštích deseti letech na výstavbu nemocnice peníze. Současné vedení kraje projekt zastavilo.

"Po minulém vedení nám tady zůstaly skandálně nevýhodná smlouva na pozemky v Malenovicích, zanedbané investice v okresních nemocnicích nebo promrhaná příležitost postavit novou internu v Baťovce (Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně). Obyvatelé našeho kraje musí vědět, že nová nemocnice byl megalomanský projekt bývalého hejtmana Čunka, který by opravdu nestál jen osm miliard, jak říká, ale přišel by na více jak dvojnásobek a kraj by přivedl do obrovských finančních problémů. Rád tato fakta obhájím," uvedl Holiš.