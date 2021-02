Čtyři soudci ÚS: Lidi jsme vystavili bezprecedentní nejistotě

„Promeškal dobu pro předložení vyhovujícího návrhu, a to bez ohledu na skutečnost, že volby byly již vyhlášeny. Je snad nesporné, že „zbourání“ volebního systému osm měsíců před volbami vyvolá velké politické pnutí a nejistotu, zda se do nadcházejících voleb podaří přijmout novou zákonnou úpravu, což může – při neúspěšném výsledku zákonodárného procesu – podlomit důvěru občanů ve fungování demokratického systému,“ upozornili.

Čtveřici se nelíbilo ani to, že plénum rozhodovalo pod nebývalým časovým presem. Soudce zpravodaj totiž návrh nálezu předložil teprve 19. ledna, a to jen částečně, celý text první verze měli soudci až dva dny poté. Plénum návrh projednalo 26. ledna a doplněnou verzi schválilo 2. února.

„Soudce zpravodaj vystavil plénum neúměrnému časovému tlaku, zcela nepatřičnému vzhledem k významu i rozsahu zpravodajské zprávy. Vrcholem arogance je pak vyhlášení nálezu pouhých 19 hodin po jeho přijetí, aniž by však bylo soudcům dáno k dispozici jeho konečné znění, snad aby nebyl poskytnut patřičný prostor disentujícím soudcům k sepsání odlišného stanoviska,“ tepali do kolegů soudci.

„Netvrdíme, že současná podoba volebního systému poměrného zastoupení je podobou ideální, nejspravedlivější, jedinou možnou a tedy nezměnitelnou. Máme jen za to, že ve svém celkovém působení se nezpronevěřuje pokynům Ústavy, podle nějž se volby do Poslanecké sněmovny konají mj. na základě rovného volebního práva podle zásad poměrného zastoupení. Jistě lze mít za to, že těmto zásadám bude lépe odpovídat volební model jiný. Takový výběr ale dle našeho názoru již není věcí rozhodování ÚS a jeho momentální plenární většiny, ale záležitostí politické úvahy demokratického zákonodárce,“ shodla se čtveřice.