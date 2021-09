Čtvrt roku po tornádu: pořád moc práce

„Lidé už jsou tak zoufalí, že za pomoc nabízejí i peníze, jen aby někdo přijel. Práce je tady totiž pořád hodně. A kdyby byly nějaké firmy, které dělají střechy, klempíři a další řemeslníci, kteří mají volnou kapacitu, to by tu hodně pomohlo,“ prosil Barbořák.

Nastupující podzim navíc podle Barbořáka lidem do duší přináší neklid. „Stále je tu spoustu střech, které jsou jen zakryté. Už je to skoro tři měsíce, všichni jsou unavení a je vidět, že to padá na všechny. A vidím, že spousta starších lidí už nebude mít energii na to, aby domy, na nichž pracovali dlouhé roky předtím, obnovili. Když jim nepomůže rodina, sami to nezvládnou,“ upozornil.