ČSSD v krajích se zlobí. Ale pustit ministerstva si nepřeje

Ústečtí mají podle svého usnesení přijatého jednomyslně „za prokázané, že projekt účasti ČSSD v menšinové vládě je neúspěšný“. Za stejně neúspěšné považují i vyjednávání Hamáčka o osobě ministra kultury. „S ohledem na tyto závažné skutečnosti vyzývá Jana Hamáčka k rezignaci na funkci předsedy strany,“ uvádí dokument.

Ústečtí naopak vyjádřili podporu svému poslanci Jaroslavu Foldynovi, který deklaroval svůj hlas pro menšinový kabinet ANO, pokud by ČSSD z vlády odešla. Za to sklidil varování od Hamáčka, že pokud nebude respektovat rozhodnutí strany, nemá v ní co dělat. Kraj ale „snahy o vyloučení Foldyny z ČSSD pro jeho politické názory“ odmítl.

„Dobré důvody jít jsou už pryč“

Předseda vysočinské ČSSD Petr Krčál se víc než na Hamáčka zlobí na Šmardu. „Michal Šmarda by řízení ministerstva zvládl. Nominace byla schválená předsednictvem. A to zasedá v pátek. Takže se měl pan Šmarda rozhodnout v pátek. Možná tím chtěl vyřešit patovou situaci, ale já z toho nadšený nejsem,“ řekl Krčál.

Michal Šmarda Foto: Milan Malíček, Právo

Zevnitř strany neměl podle Krčála na Šmardu nikdo právo tlačit, aby svou kandidaturu stáhl. „Jsem rozezlen a velmi tvrdě to v pátek vyjádřím,“ řekl Právu.

ČSSD by se teď podle něj měla zabývat přípravou na senátní a krajské volby 2020. „Pokud ta otázka padne, protože zatím nepadla, tak budu s největší pravděpodobností hlasovat, abychom odešli z vlády a začali se věnovat programovým otázkám,“ dodal pro Právo Krčál, který byl tři týdny v Babišově vládě ministrem práce, než odešel kvůli pochybnostem okolo své bakalářské práce.

Podle šéfa plzeňské krajské ČSSD Milana Chovance už ČSSD promeškala veškeré „dobré důvody“, proč z vlády odejít. „Odcházet kvůli panu Šmardovi teď je nesmysl, odchod kvůli rozpočtu by musela ČSSD umět veřejnosti vysvětlit, na co ty peníze, které požaduje, potřebuje. Já jsem proti účasti ve vládě, vždy budu hlasovat pro vystoupení, ale ztratilo to nyní ten pravý smysl,“ sdělil Právu.

Zimola: Je to marný

Kromě „trapného tanečku“ okolo Šmardy Chovanec zkritizoval i jednání o rozpočtu. „Nejsme schopni dotáhnout zdanění bank, ale pořád saháme do kapes těch chudých. Pro soc. dem. jako menšího partnera ve vládě nás už nic dobrého nečeká. Ale takhle se vedení rozhodlo. Asi je potřeba počkat na výsledek krajských a senátních voleb,“ dodal.

Předseda jihočeské ČSSD Jiří Zimola vnímá za rozhodnutím Šmardy tlak lidí zevnitř strany, kteří nechtějí přijít o vládní křesla. „Že nebude prezidentem jmenován, bylo jasné už před dvěma měsíci. Proč se opět ČSSD pustila do bitvy s prezidentem a proč dopustila další pokles svého kreditu, je otázkou na současné vedení a jeho způsob řešení složitých politických otázek. Je to marný, je to marný, je to marný,“ napsal Právu.

Z opačného tábora ČSSD zase znějí hlasy, které Šmardovo rozhodnutí respektují. Zlínský předseda ČSSD Lubomír Vaculín Právu řekl, že soc. dem. by ve vládě měla určitě zůstat.

Šéf královéhradecké soc. dem. Jan Birke odsoudil snahu Ústecka Hamáčka sesadit. „Já udělám vše, aby Honza Hamáček dovedl stranu i do krajských a senátních voleb,“ řekl.

Poslanec Jan Birke přichází na jednání grémia ČSSD, které jednalo o vstupu do vlády s ANO. Foto: Jan Handrejch, Právo

Šmardův krok nezpochybnil ani hejtman Jiří Štěpán. „Rozhodl se tak po absolutně nestandardní situaci. Chápu, že na něj byl značný tlak,“ sdělil Právu.

Předseda pardubické ČSSD a šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka pokládá za stěžejní páteční jednání vedení. „Pardubická ČSSD určitě nebude vzkazovat silácká prohlášení přes média. Máme zájem na konstruktivním postupu,“ řekl.