ČSSD v Brně zahájila „ostrou” fázi kampaně

Sociální demokracie se do dolní komory parlamentu ve volbách dostane, záleží ale na každém hlase. Jejich počet totiž rozhodne o tom, nakolik bude mít ve vládě vliv a bude tak schopna dále chránit zájmy zaměstnanců, seniorů, nebo rodičů-samoživitelů, prohlásil předseda strany Jan Hamáček. „Nikdo jiný se jich kromě nás nezastane,“ zdůraznil.

Na setkání krajských volebních lídrů strany s jejím vedením a skalními příznivci sociální demokracie dorazilo do pavilonu A brněnského výstaviště přes 200 jejich příznivců.

„Uvědomme si, proč jsme vznikli. Jsme tady pro ty, kteří platí tuto republiku,“ uvedl místopředseda strany, její jihomoravský lídr a bývalý brněnský primátor Roman Onderka. Připomněl, že cílem strany bude do budoucna ochránit střední a nižší vrstvu obyvatelstva v Česku hlavně před růstem daní, které by jim spolu se zdražováním vyprázdnilo kapsy.

„V oblasti bytové politiky vyhlašuje ČSSD boj proti spekulantům,“ uvedl královéhradecký lídr a starosta Náchoda Jan Birke. Zdůraznil, že právě kvůli nim se stalo běžné bydlení i pro dobře vydělávající mladé páry luxusem. Řešením je podle něj větší zdanění těch, kteří vlastní více bytů. Podle něj by stát měl konečně začít řídit bytovou politiku, což se dosud neděje. ČSSD chce prosadit výstavu 10 tisíc v zemi ročně. Ministryně práce Jana Maláčová doplnila, že zdanit by se měli silní a bohatí, ne nejchudší, kteří již nyní mají finanční potíže.

V sále opakovaně zaznělo, že voliči často nevědí, že je to vládě ČSSD, která bojuje za sociálně slabé a netuší, jak chrání jejich zájmy „Takto to je se vším...ukážeme vládě směr a snažíme se je (pozn. členy vlády Andreje Babiše) k těmto věcem dotlačit. Může ale přijít ODS, a ta bude tlačit doprava, nebo nedej bože extremisté Tomia Okamury, popřípadě neuchopitelní Piráti,“ uvedl Hamáček. Kolegy vyzval, aby ještě více komunikovali s voliči.

ČSSD je podle něj v současné vládě úspěšná, protože zajistila růst důchodů, zvýšení rodičovské a růst platů ve veřejné sféře, i když si údajně přisvojují tyto věci jiné strany. „Ať si konkurence klidně lže, ať si na billboardy napíšou, co chtějí, ať si přivlastňují naše zásluhy, my jsme to vymysleli, prosadili, a naše účast ve vládě měla obrovský smysl,“ dodala k tomu Maláčová.