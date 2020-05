ČSSD přišla s novým návrhem k ošetřovnému. Zaskočené ANO to muselo rozdýchávat

Od 25. května budou moci děti do mateřské školy a na 1. stupeň základní školy nastoupit dobrovolně. Čerpání ošetřovného na tuto dobrovolnost ale nepamatuje. Pokud dítě nenastoupí i přesto, že by mohlo, rodina nárok na ošetřovné nemá.

Tak to aspoň interpretuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a právě na to návrh reaguje.

„To, co řeší pozměňovací návrh, je jasné sdělení, že je na rodiči, jestli dítě do školky nebo do školy pošle. Pokud ano tak ztrácí nárok na ošetřovné a pokud ne, tak nárok neztrácí,” prohlásila Valachová, která návrh v době nepřítomnosti Maláčové předložila.

O změně budou poslanci zřejmě hlasovat večer.

ANO to musí rozdýchat

Doslova tím ale šokovala poslance ANO, kteří takový krok při jednání o zcela jiné věci, nečekali.

„Rozdýchávám, co se to tady děje. Mám s vámi věcně problém. Vy jste mi ten pozměnovací návrh ani nedala. Ani nevím, k čemu se mám vyjadřovat. Nevím, co tam je, nevím, kdo dostane ošetřovné,” reagovala na svou kolegyni poslankyně Jana Pastuchová (ANO).

Překvapení byli i komunisté, kteří vládu tolerují a jejich hlasy jsou pro každý vládní návrh důležité. „Nelíbí se mi komunikace mezi zdravotnictvím, školstvím a resortem práce a sociálních věcí a odmítám to, aby tady řešili poslanci to, co má řešit vláda,” pustila se do kabinetu poslankyně Hana Aulická (KSČM).

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) byla na vládě dohoda, že se bude ošetřovné znovu řešit ve čtvrtek.

„Debatovali jsme to v pondělí na vládě. Principiálně jsme byli ve shodě, že pokud není dítě ve škole, tak ošetřovné je, a pokud ve škole je, tak nárok na ošetřovné není,” uvedla Schillerová.

ODS se směje

Zatímco se dva perou, třetí se směje. Opozice koaliční hádky pobaveně glosuje.

„Není pro opozičního politika nic radostnějšího, než poslouchat hádání koaličních stran a sledování vzájemných podrazů,” uvedl poslanec ODS Jan Bauer.