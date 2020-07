ČSSD nasazuje na Ústecku lékaře, učitele a Paroubkova muže

„Máme dohodu, že se to bude komentovat po 28. červenci,“ sdělil šéf poslanců a člen grémia Jan Chvojka. Mlčí i ostatní činovníci. „Kandidátku jsem oficiálně neviděl a novinám nevěřím. Nebudu to komentovat,“ řekl Právu poslanec Jan Birke. „Nic o tom nevím, ale pan Benda by mě docela zarazil,“ poznamenal senátor za soc. dem Jiří Dienstbier.

„Posuzování lidí podle stranické příslušnosti, nota bene bývalé, považujeme za překonané. Ostatně ČSSD pod vaším vedením vstoupila do vlády, jejíž premiér je bývalý člen KSČ. Naše dávná politická minulost v rámci středopravých stran by zejména na krajské úrovni neměla být na překážku,“ stojí v dopise.

O výměně kandidátky slyšel také lídr Lepšího severu Klika. „Nerad bych se pouštěl do nějakých spekulací. Pokud by to ale bylo tak, že vnikla nějaká nová kandidátka, tak by mě to velmi nemile překvapilo,“ řekl Právu Klika a připomněl, že podle platných stranických stanov rozhoduje o kandidátce krajské předsednictvo.