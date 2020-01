ČSSD čelí žalobě kvůli zrušení místních organizací v Ostravě

O zrušení 17 z 26 rozhodlo předsednictvo ČSSD loni v září, a to na návrh moravskoslezské ČSSD. Důvodem byly špatné volební výsledky v komunálních volbách v roce 2018 a tzv. mrtvé duše. To ale tehdejší vedení ostravské soc. dem. odmítlo s tím, že jde spíše o stranickou čistku. Rozhodnutí se dotklo téměř 300 členů, ti se měli přeregistrovat do 20. prosince do místních organizací, jež strana nezrušila. Žádost o přestup podalo jen 43 lidí, z toho 24 žádostí bylo přijato a 19 zamítnuto.

„Jde o nespravedlnost vůči těm, co byli násilným způsobem vyloučeni, aniž by o to stáli,“ řekl Bednařík a dodal, že kdyby strana jednala se členy férově a komunikovala, tak k žádné žalobě nedojde. „Ale takové šedé věci, někde za rohem, žádné přímé jednání, jednání pokryteckého stylu, tady určitě nikdo nechceme v České republice ani ve straně. Měli komunikovat,“ dodal.

Další žaloby mohou následovat

S rozhodnutím strany se nechce aktuálně smířit 12 bývalých soc. dem. Všichni už zaslali žádost o zjednání nápravy, tedy předžalobní výzvu. U Bednaříka zákonná lhůta 30 dnů, dokdy měla ČSSD odpovědět, už vypršela. Podal proto žalobu. Podle Němce budou další následovat, pokud na ně vedení ČSSD stejně jako v případě Bednaříka nezareaguje.

„Mrzí mě, že vedení strany ústy pana Hamáčka prezentuje, že věc řeší právníci, ale nás nikdo nekontaktoval ani nám nikdo neodpověděl,“ řekl Němec.

Chystá s dnes bývalými členy ČSSD ještě dva kroky proti straně. A to návrh ministerstvu vnitra na zrušení registrace stanov, to kvůli tomu, že by mohly obsahovat nedemokratická ustanovení, která umožňují stranické čistky, případně návrh na pozastavení činnosti ČSSD kvůli možnému porušování zákona.