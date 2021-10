Covid utlumil úrazy dětí. S rozvolněním začaly znovu stoupat

„Když pandemie nastoupila, počet dětských zranění začal významně klesat. Růst opět začal, když se začaly otevírat školy,“ uvedl generální ředitel VZP Zdeněk Kabátek. V září už se do rukou lékařů dostalo 27 898 zraněných dětí, o tisícovku méně než v uplynulém roce. Vloni na podzim ale záhy udeřila druhá vlna pandemie a nastal lockdown. V listopadu se zranilo jen 14 845 dětí, kdežto o rok dříve jich bylo 28 490.

Mezi zraněnými dětmi v letošním roce převládali z 56 procent chlapci, nejvíce se zraní při volnočasových aktivitách. I přes to, že počet jejich zranění stoupl s otevřením škol, ve školní budově se žáci zraní zřídka.

Zatímco počet dětských zranění se během lockdownu citelně snížil, náklady na jejich léčbu se meziročně výrazně nezměnily: zatímco v roce 2019 stála léčba dětských úrazů systém veřejného zdravotního pojištění 561 milionů, v roce 2020 to bylo 543 milionů. V prvním pololetí letošního roku pojišťovna proplatila 253 milionů.

„Můžeme spekulovat i o tom, že se během lockdownu u dětí ztrácel vztah ke sportu a snižovala se jejich šikovnost, jsou tedy více náchylné ke zranění,“ řekl také Kabátek. „S jistotou můžeme říci, že pandemie snížila pohybovou aktivitu dětí a do budoucna budou větší problémy s jejich obezitou,“ dodal.

Aby se počet dětských úrazů snižoval i bez přispění pandemie, spustila VZP projekt VZPoura úrazům, v němž takzvaní ambasadoři – lidé, kteří jsou v důsledku zranění postižení – dojíždějí do škol a besedují s dětmi o tom, čeho se mají při hrách vyvarovat.

„Jezdíme do škol ve dvojici a sdělíme dětem náš osobní příběh, co se nám přihodilo. Děti nám pak vyprávějí o svých vlastních úrazech. Většinou jim nesdělujeme nic nového, ale pamatují si nás i po letech,“ řekl Švehla, který od roku 2016 jezdí na besedy do základních, středních, ale i mateřských škol.