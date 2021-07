Covid loni snížil naději Čechů na dožití o rok

Průměrná doba dožití v Česku byla v roce 2019 u mužů 76,3, u žen to pak bylo 82,1 roku. V březnu loňského roku ovšem v tuzemsku propukla pandemie koronaviru, která ovlivnila téměř všechny oblasti společenského života a řadu nejrůznějších statistik, u tzv. naděje na dožití tomu nebylo jinak.

„Covid-19 jako základní příčina úmrtí si bral hlavně lidi seniorního věku, nad 70 let. Jejich podíl začal klesat až v roce 2021 vlivem očkování, což je velice podstatné, protože v důsledku toho v roce 2020 došlo ke snížení tzv. naděje na dožití. U mužů je to o jeden rok, což není málo. A u žen o 0,7 roku,“ vysvětlil pokles ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. To v důsledku znamená, že muži se vloni dožívali průměrně 75,3 a ženy 81,4 roku.