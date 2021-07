Covid jí změnil profesi. Slaví úspěch se zmrzlinou

S prodejem zmrzliny zaznamenala obrovský úspěch. „Vůbec jsme takový zájem nečekali. Když jsem od loňského jara nemohla kvůli epidemii koronaviru tetovat ani učit, tak jsem chodila na brigádu do stánku v Krnově točit zmrzlinu. Abych jen neseděla doma,“ svěřila se Právu devětadvacetiletá Tereza.

Dodala, že když se na podzim situace nelepšila, tak přišel nápad, že si s přítelem udělají vlastní zmrzlinový stánek. „Tehdy jsme koupili dodávku, že ji předěláme na obytňák a budeme aspoň cestovat. Jenže to nešlo, tak jsme dodávku nakonec přetvořili na stánek s tím, že budeme jezdit prodávat zmrzlinu, limonády a kávu po různých akcích,“ líčila žena.

„Lidé začali chodit a ptát se, zda točíme i tady. Tak jsme otevřeli také zde a zatím jsme nezavřeli, prodáváme každý den. A protože nás začali poptávat i na akce, museli jsme pořídit i druhé zmrzlinové auto,“ ukazovala mladá zmrzlinářka. Nakonec to dopadlo tak, že ani teď v létě, kdy jsou uvolněná opatření proti koronaviru, Tereza Gemelová netetuje, ale prodává zmrzlinu.

„Na léto jsem si dala pauzu, protože se nám prodej rozjel víc, než jsme plánovali. Ale ono se přes léto stejně méně tetuje, s čerstvým tetováním nesmíte na sluníčko ani do vody, takže to nevadí,“ usmívala se a hned dodala, že od září by už zase ráda tetovala.