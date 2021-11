Mrmlají jen Češi. Cizinci nemají s covidpasem problém, říkají hospodští

„Přijde Rakušák, přijde Slovák a nic. Vytáhne potvrzení a je to. Jak dlouho to zabere? Deset vteřin, ani ne, a je klid. Přijde domácí, často i někdo známý, stálý host, a je problém. Nemám, zapomněl jsem v autě a podobně. Jenže na tapetě pro kontrolu jsme pak my,“ řekla obsluha v jedné ze známých břeclavských restaurací, která si nepřála uvést jméno.

„Je úplně jedno, jaký je náš názor. Tu povinnost hodili na nás a my jsme teď mezi mlýnskými kameny. Někdo to vezme v pohodě, někdo je naštvaný a křičí. Ale kolem třetiny lidí jsme v horším případě neobsloužili, v lepším si počkali na oběd do krabičky. Jestli na to někdo doplácí, tak jsme to zase my. Pokolikáté už? Hospody a restaurace má tato vláda první na ráně. Co přijde dál? Zase nás zavřou,“ dodal další z číšníků.

Někteří restauratéři novou povinnost odmítají úplně. Kromě konfliktů s hosty se obávají i soudního popotahování.

„Když budu po někom vymáhat informace o jeho zdraví, může mě zažalovat, a pak můžeme až na dva roky do vězení. Po nikom nic chtít nebudeme. Teď jedeme od jednání s právníky. Otevřeme, aniž bychom lidi nějak selektovali,“ říká Jiří Hanuš, který provozuje podnik na největším břeclavském sídlišti na Valtické.

„Nejsme popírači covidu. Když jsme sami měli covid, seděli jsme doma, abychom to nešířili mezi lidi. Ale nebudeme lidi šikanovat. Je to jejich zodpovědnost, my nejsme od toho, abychom je kontrolovali. Nemáme na to právo,“ vysvětluje s tím, že situace zase nahrává tomu, že lidé začnou znovu pít a vyrábět pivo doma.