Chytrá karanténa nefunguje, přiznal Hamáček

„Souhlasím, že armáda to zvládala. Pokud to ministerstvo zdravotnictví není schopné nastartovat, dejme to zpátky armádě. Ale to by to ministr (obrany) Metnar musel chtít, a ministr (zdravotnictví) Vojtěch přiznat, že mu to nejde,“ poznamenal vicepremiér. Armáda ČR nicméně nikdy chytrou karanténu neřídila, pouze ji v první fázi podpořila a poskytla projektu zázemí.