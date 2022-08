Chystá se milostivé léto na daňové exekuce

Lidé, po kterých vymáhají úřady dluhy či nedoplatky ve správních a daňových exekucích, tedy samy, nikoliv přes exekutora, budou moci od července příštího roku splatit své závazky za zvýhodněných podmínek. Týkat se to bude nedoplatků na daních. Vyplývá to z návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, kterou poslalo ministerstvo financí do připomínkového řízení.