Chtěl podpořit reprezentaci v Baku. Vypravit speciální letadlo už nestihne

„Chci zápas s Dánskem vidět. Protože čtvrtfinále je úžasný úspěch,“ tvrdil Šikloš odhodlaně a naplno začal hledat možnosti, jak z organizovat pro fanoušky speciální letadlo.

Nejsem cestovka, nejde mi o výdělek Michal Šikoš

Přímé lety z Prahy do Baku totiž neexistují a cena zpáteční letenky se pohybuje kolem 20 tisíc korun. „S kamarády jsme začali hledat možnosti. Ale rozumnou variantu jsme nenašli. Jedině s tureckými ­aerolinkami, kdy cesta s přestupem trvá devět hodin a vyjde na dvacet tisíc,“ popsal zjištění, které mu vnuklo nápad.

„Řekl jsem si, že otázku, jak se dostat na fotbal české reprezentace do Baku, řeší určitě i spousta dalších fanoušků. A tak mě napadlo, že nejlepší bude pronajmout letadlo. U malých civilních letadel by cena byla děsně vysoká. Tudíž jsem se spojil s oficiálním Fanclubem České reprezentace, abychom šířili povědomí o této možnosti a zjistili, zda vůbec o let do Baku bude zájem,“ dodal Šikoš.

A byl notně překvapený. Na bleskově zřízené e-mailové adrese letdobaku@gmail.com se začaly hromadit zprávy od zájemců. „Jediné štěstí bylo, že mám tenhle týden volno, protože skloubit to s prací by nešlo. Beztak jsem musel zapojit kamarády, abychom vše zvládli komunikovat.“

Svůj charterový let nabídla společnost Smartwings, která se snažila fanouškům co nejvíce vyjít vstříc. Plán Šikoše a jeho kamarádů totiž bylo odletět z Prahy v pátek odpoledne, přenocovat v Baku a v sobotu po zápase odletět směr Praha.

„Pětihvězdičkový hotel v Baku vyjde na pár stovek. S ubytováním nebude mít nikdo problém,“ byl si Šikoš jistý. Jediný otazník tak zůstával nad cenou přepravy, která byla stanovena v rozmezí 13 000 až 16 500 korun, což je horní limit k pokrytí nákladů letecké společnosti. „Nejsem cestovka, nejde mi o výdělek, ale o touhu být na stadionu!“ ujišťoval fanoušek.

Ještě ve středu to vypadalo, že narychlo připravovaná cestu se podaří uskutečnit. Podle fanklubu se ozvalo zhruba 300 zájemců, z toho asi 120 vážných, pro vypravení vlastního letadla jich bylo potřeba nejméně 150. Ve středu v noci fanklub oznámil, že se bohužel nepodařilo dostatečný počet vážných zájemců včas najít.

⚠️✈️⛔️ Fanouškovské letadlo se bohužel nepodařilo obsadit.



I přesto patří velké poděkování organizátorovi Michalu Šikošovi a společnosti @SmartwingsGroup , která se snažila vyjít vstříc nabídkou charteru. pic.twitter.com/CS2y7LloyR — Fanklub repre (@fanklubrepre) June 30, 2021

Fanoušky pravděpodobně odradily kromě vysokých nákladů spojených s cestou a utkáním také tvrdá koronavirová pravidla při cestě do Ázerbájdžánu. Při cestě do Baku je potřeba PCR test ne starší 72 hodin nebo potvrzení o dokončeném očkování či prodělání nemoci. Negativní PCR test je potřeba i při odjezdu ze země a po návratu do Česka musí nastoupit do izolace, jejíž délka se určuje podle toho, zda má dotyčný dokončené očkování.

Speciální letadlo vypraví Fotbalová asociace ČR

Do Baku vypraví speciální letadlo Fotbalová asociace ČR. Podle předsedy FAČR Petra Fouska v něm budou mimo jiné desítky partnerů. V jednom stroji přímo s národním mužstvem cestovat nelze, protože tým je kvůli koronavirové situaci po celý šampionát v takzvané bublině.

Jelikož do Baku nelétá z Prahy přímý spoj, je otázkou, kolik českých fanoušků se po vlastní ose s nutností přestupu do Ázerbájdžánu vypraví. Vstupenky si každý ze zájemců z řad fanklubu stejně jako na předchozí zápasy Eura mohl koupit na ticketingovém portálu UEFA, která je pořadatelem turnaje. Prodej lístků ve třech cenových kategoriích od 75 eur (1913 korun) do 225 eur (5738 korun) začal v úterý.