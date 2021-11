Chtějí být Piráti ve vládě? Hlasování skončilo, čeká se na výsledek

Strana výsledek hlasování oznámí nejprve celostátnímu fóru, a to nejdříve ve 23:00. O čtvrt hodiny později by pak měla výsledek zveřejnit.

V anketě všech členů Pirátů, která probíhala od pátečních 10:00 do pondělních 22:00, mohlo hlasovat 1193 lidí. Pro to, aby Piráti vstoupili do vlády, se muselo vyslovit více než 60 procent hlasujících.

Zrada to nebude, do vlády půjdeme i bez vás, vzkázal Rakušan Pirátům

Zrada to nebude, do vlády půjdeme i bez vás, vzkázal Rakušan Pirátům Domácí

Předseda STAN Vít Rakušan v neděli k hlasování uvedl, že by bylo selháním dosavadních opozičních stran, kdyby do vlády nešly.

Koalice PirSTAN se před volbami zavázala, že strany půjdou společně do vlády, či společně do opozice. Rakušan ovšem o víkendu avizoval, že pokud by Piráti hlasovali proti vstupu do vlády, šlo by hnutí STAN do vládní koalice bez nich.