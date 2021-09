Chřipka po koronavirové pauze letos znovu udeří, varují experti

„Uplynulá sezona byla atypická, chřipka vůbec nebyla. V následující sezoně počítáme s tím, že se objeví, a budeme se na to připravovat, hlavně očkováním,“ řekla Právu přednostka kliniky infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka Hana Roháčová. „Očkovat proti chřipce doporučujeme i děti a výrazně se to doporučuje těhotným ženám. Chřipka je vážné onemocnění. U nás budeme očkovat i personál,“ doplnila.

Právě pro děti bude od října v ČR dostupná vakcína proti chřipce v podobě nosního spreje, podle informací serveru irozhlas.cz ji ministerstvo zdravotnictví už schválilo a 1. října půjde na trh. Látku vyvinula společnost AstraZeneca, která vyrábí také vakcíny proti covidu. Přípravek proti chřipce je vhodný pro děti od dvou let, protože se vstříkne do obou nosních dírek, odpadá tak strach a nepříjemný pocit z injekce.

Zatím není jisté, kolik bude vakcína stát. Nyní stojí zhruba tři sta korun plus poplatek praktickému lékaři za aplikaci. „U nás je běžný postup ten, že praktický lékař objedná s velkým předstihem určitý počet vakcín a nabízí je v ordinaci. Pak to buď vykazuje na pojišťovnu, případně si samoplátce hradí očkování sám,“ řekl Právu Chlíbek.

Zájemci si mohou vakcínu koupit i v lékárně a přijít s ní k praktikovi, to se podle Chlíbka ale děje minimálně. Hrazené očkování ze zdravotního pojištění mají senioři a vážně nemocní.

„VZP hradí očkování proti chřipce u čtyř zákonem stanovených skupin osob. Jsou to senioři nad 65 let, dále pacienti se závažným chronickým onemocněním (např. srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo s diabetem), lidé po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče, v domovech pro seniory a podobně,“ upřesnila pro Právo Viktorie Plívová ze Všeobecné zdravotní pojišťovny.

„V loňském roce jsme v tomto režimu uhradili očkování proti chřipce 373 tisícům klientů, jen pro srovnání o rok dříve, tj. v roce 2019, to bylo 360 tisíc klientů,“ dodala. Ostatním klientům nabízí VZP příspěvek na očkování proti chřipce až do výše 200 korun.

Další „covid“ přijde za 59 let, lidstvo bude vyhlazeno za 12 tisíciletí, vypočítali vědci

Další „covid“ přijde za 59 let, lidstvo bude vyhlazeno za 12 tisíciletí, vypočítali vědci Koronavirus

„V loňském roce jsme jej poskytli téměř 24 tisícům klientů včetně zhruba 3000 dětí. O rok dřív to bylo asi 16 tisíc klientů, z toho 1500 dětí,“ dodala Plívová.

Proočkovanost proti chřipce je v ČR každoročně zhruba sedm, maximálně deset procent, podle Chlíbka jde o žalostně nízké číslo. Děti, zvláště malé a nemocné, by se podle něj měly očkovat přednostně.

„I u dětí se mohou objevit závažné průběhy a komplikace, byť u zdravých dětí je to riziko v porovnání s dospělou populací nižší. Chřipka často postihuje děti do pěti let věku a u nich může být průběh závažnější,“ řekl vakcinolog.